Baf’ta 28 yaşındaki Suriye uyruklu bir kişinin, 72 yaşındaki kadına tecavüz ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, 72 yaşındaki kadının polise verdiği ifadede 28 yaşındaki şahsı tanıdığını ve önceki akşam saat 22.00 sularında, evine gelerek yiyecek bir şeyler istediğini, ardından da kendisine bıçak zoruyla tecavüz ettiğini söylediğini yazdı.

Haberde, saldırıyı yapan kişinin tutuklanarak dün sabah Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

BAF’TAKİ BIÇAKLAMA OLAYININ FAİLİ YAKALANDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta önceki gün 34 yaşındaki Gürcistan uyruklu şahsı bıçaklayan kişinin yakalandığını yazdı.

Haberde, söz konusu zanlının Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.