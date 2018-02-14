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70'lik dede çocuk pornosundan tutuklandı

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70'lik dede çocuk pornosundan tutuklandı
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Baf’ta sakin 70 yaşındaki bir dedenin, çocuk pornosundan tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, yaşlı adamın 27 Ocak’ta polise, internet dolandırıcılığına maruz kaldığı ve elektronik postasının hacklendiği konusunda şikayette bulunduğunu; bunun üzerine bilgisayarının incelemeye alındığını ve bilgisayarında çıplak çocuk fotoğrafları bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

2 MİLYON EURO’LUK DOLANDIRICILIK

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da 44 ve 64 yaşındaki iki kişinin, 70 yaşındaki iş adamından, sahte belgelerle 2 milyon 122 bin 500 Euro aldıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını yazdı.

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