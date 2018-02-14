70'lik dede çocuk pornosundan tutuklandı

Baf’ta sakin 70 yaşındaki bir dedenin, çocuk pornosundan tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, yaşlı adamın 27 Ocak’ta polise, internet dolandırıcılığına maruz kaldığı ve elektronik postasının hacklendiği konusunda şikayette bulunduğunu; bunun üzerine bilgisayarının incelemeye alındığını ve bilgisayarında çıplak çocuk fotoğrafları bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

2 MİLYON EURO’LUK DOLANDIRICILIK

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da 44 ve 64 yaşındaki iki kişinin, 70 yaşındaki iş adamından, sahte belgelerle 2 milyon 122 bin 500 Euro aldıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını yazdı.