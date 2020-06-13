6 Kıbrıslı Türk’ün Larnaka’daki malları için açılan dava reddedildi

6 Kıbrıslı Türk’ün başta Larnaka Kaza Mahkemesi’nde görülen davasında tazminat talebin reddedildiğini; ardından kararın temyize götürüldüğünü ve Yüksek Mahkeme’nin de, bu talebi reddettiği kaydedidli

Daimi ikametgahı KKTC’de olan 6 Kıbrıslı Türk’ün, Larnaka’da bulunan 10 malı için açtığı 9 milyon 508 bin 950 Euro’luk tazminat davasının, Rum Yüksek Mahkemesi’nce reddedildiği bildirildi.

Politis gazetesi “Ne İade, Ne Tazminat… 6 Kıbrıslı Türk’ün Larnaka’daki 10 Mal İçin Açtığı Dava İstinaf’ta da Reddedildi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, 6 Kıbrıslı Türk’ün başta Larnaka Kaza Mahkemesi’nde görülen davasında tazminat talebin reddedildiğini; ardından kararın temyize götürüldüğünü ve Yüksek Mahkeme’nin de, bu talebi reddettiğini yazdı.

Gazete, Yüksek Mahkeme’nin kararında, “insan haklarının devredilmediğine ve mülkiyet hakkının devredildiğine”; buna istinaden de, şu an hayatta olmayan mal sahiplerinin insani haklarının ihlalinin, yalnızca 1974 yılının Ağustos ayı ile hayatlarını kaybettikleri tarih arasındaki dönem tahtında dava konusu olabileceğine ve bu dönemde de Rum Yönetimi tarafından dava konusu mülklere müdahale edildiği ya da elinde tuttuğunu gösteren şahadet bulunmadığına hükmettiğini kaydetti.

Gazete, davacıların, 1974 yılının Ağustos ayına kadar Larnaka’da yaşayan ve 1985-1986 yılında hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türk çiftin mirasçıları olduğunu belirtti.

Haberde, davacıların, hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk çiftin, dava konusu olan mülklerin kayıtlı sahipleri olduğunu ve daimi ikametgahlarının KKTC olduğunu, bu sebeple de 1991 sayılı Kıbrıs Türk Malları Yasası’nda öngörülen maddelerin geçerli olduğunu savunduğu kaydedildi.

Habere göre kaza mahkemesinde görülen davada, mallarından huzur içerisinde faydalanma hakkının ihlal edilmediğine dair karar üretildiğini ve bu kararın yanlış olduğunu savunan davacılar, bu mülklerden kendi rızaları olmadan istifade edildiğini ve mülklerin geliştirildiğini ifade etti.

Davacılar ayrıca, Rum Yönetimi tarafından kendilerine milliyetleri ve ikamet ettikleri bölge nedeniyle negatif ayrımcılık yapıldığını da belirtti.

Gazete, Yüksek Mahkeme yargıçlarının ise, herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını, Kıbrıs Türk mallarının yasa zemininde eşit muameleye tabi tutulduğunu ve “Türk işgali” nedeniyle oluşan normal dışı durum nedeniyle, bu konudaki düzensizliğin devam ettiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin ve mirasçılarının, güneydeki mülklerinde yaşamayı istemesi halinde, bu mülklerin Kıbrıs Türk Malları Vasiliği uhdesinden çıkacağı da belirtildi.