6 Kıbrıslı Türk Güney'den Kuzey'e döndü

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi makamları tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, ilk iş gününde sınır kapılarından yapılan geçişlerle ilgili bilgilere yer verdi.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren iki Kıbrıslı Rum’un tıbbi nedenlerle Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve akabinde de Kuzey Kıbrıs’a döndüğünü yazan gazete, Rum kesiminde oturma iznine sahip olan bir Yunan vatandaşının da Güney Kıbrıs’a döndüğünü belirtti.

14 Kıbrıslı Türk’ün de sınır kapılarından geçiş yaptığını kaydeden gazete, bunlardan sekizinin Güney’de çalışanlar, 5’inin hasta olan kişiler, birinin de daimi ikametgahı Larnaka olan Kıbrıslı Türk olduğunu ifade etti.

6 Kıbrıslı Türk’ün ise Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a döndüğünü yazan gazete, bunlardan 5’inin hasta kişiler, birinin de Güney’de yaşayan bir kişi olduğunu belirtti.

Sınır kapılarındaki kontrol noktalarından geçişlerle ilgili bilgilere göre, geçiş yapan 17 kişiden 16’sının Metehan, bir kişinin ise Ledra Palace sınır kapısından geçiş yaptığı belirtildi.

Gazete önceki gün de sınır kapılarından 12 Kıbrıslı Türk çalışanın geçtiğini ekledi.