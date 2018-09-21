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50 kaybın kimlik tespiti yapılamıyor

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Kayıplara ait olup tespit edilen 50 kişinin kalıntısı için, yakın akrabalarının genetik malzemesi olmaması nedeniyle, kimlik tespiti yapılmasının mümkün olmadığı iddia edildi.

50 kaybın kimlik tespiti yapılamıyor
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Fileleftheros gazetesi Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) haberine göre, kimlik tespitinin olmadığı 50 kalıntının KKTC’deki kazılarda saptandığını ve çoğunun Kıbrıslı Rumlarla ilgili olduğunu belirterek, bunlardan bazılarının, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programına dahil edilmemesi ihtimalinin bulunduğunu savundu.
Kalıntıların, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuarı’nda bulunduğunu belirten gazete, bazı kalıntıların 2005’ten kalma olduğunu kaydetti. 
Komite’nin geçen yıl kimlik tespiti yapılmamış her bir durumu yeniden gözden geçirdiğini aktaran gazete, bazı vakalar için hayatta olan ancak yakın bağları olmayan akrabalardan genetik malzeme örneklerinin de alındığını belirtti.
Gazete, Komite’nin, engellerin aşılması çabasıyla belirli aileler tespit ederek, kimlik tespiti prosedürünün tamamlanabilmesi için bu ailelerden, hayatını kaybetmiş yakın akrabalardan DNA örnekleri alınması için izin istediğini kaydetti. 
Komite’nin, örnek alımları yapılması ve genetik laboratuarına gönderilmesinin iki ay alacağı yönünde değerlendirmede bulunduğunu aktaran gazete, bu örnek alımlarının yapılabilmesi için Rum Bakanlar Kurulu’nun ilgili ödeneğe onay vermesi gerektiğini kaydetti. 
Habere göre gazeteyle iletişime geçen Rum Başkanlığı İnsani Konular  Komiseri Fotis Fotiu ödeneğin onaylandığını bilgisini verdi.
Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin talebi üzerine Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yapılan bir programın söz konusu olduğunu belirtti. 

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