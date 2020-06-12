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4 polis memuru mafya ilişkilerinden dolayı cezalandırıldı

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4 polis memuru mafya ilişkilerinden dolayı cezalandırıldı

Rum polisinden 4 memur, mafya ile arasındaki ilişkilerinden dolayı cezalandırıldı. 
Alithia’nın haberine göre, biri çavuş rütbesindeki 4 polis memuru hakkında, Ay. Napa’da 2016 Haziranı’nda hedef alınan ve diğer üç kişi ile birlikte öldürülen Fanos Kaloposidiotis isimli mafya lideri ile ilişkileri nedeniyle disiplin soruşturması dün sonuçlandı. 
Rum Polis Teşkilatı bünyesindeki Disiplin Kurulu tarafından yürütülen ve dün sonuçlandırılan soruşturma sonucunda, polislere terfi dondurma ve maaş kesintisi cezaları verildi ve polislerden 2’si,  disiplin cezasına ek olarak istifaya zorlandı. 

ECZANEYE BOMBALI SALDIRI

İpsona’daki bir eczaneye bombalı saldırıda bulunuldu.
Fileleftheros’un haberine göre Çarşambayı Perşembe bağlayan gece gerçekleştirilen saldırıda tahrip gücü yüksek el yapımı mekanizma kullanıldı. Patlama sonucunda eczane binasının ön cephesi ve içinde maddi hasar meydana geldi.

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