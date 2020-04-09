banner411
banner69
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
258 0
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
350 0
 
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
1.2B 0
25 0
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
38 0
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
36 0
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
79 0
banner374

30 bin Euro ödeyip özel jetlerle dönüyorlar

banner27

Parası olan Rumlar ülkeye dönmek için özel jetleri kullanma çözümünü buldu

30 bin Euro ödeyip özel jetlerle dönüyorlar

Fileleftheros gazetesi, “30 Bin Euro Ödüyorlar ve Özel Jetle Geliyorlar” başlığıyla yayımladığı bir haberinde, parası olan Rumların ülkeye dönmek için özel jetleri kullanma çözümünü bulduklarını yazdı.
Gerçekten tedavi için yurt dışında olan kişilerin ve/veya yurt dışındaki sağlık merkezlerinden hükümetin açıkladığı kararnamenin öngördüğü sağlık belgesini alan kişilerin, bugünlerde oldukça pahalı olan özel jetleri kiralayarak Güney Kıbrıs’a döndüğünü veya yabancıların da adadan ayrılmak için özel jetleri kullandığını yazan gazete, Avrupa’dan böyle bir uçuşun 25 ile 35 bin Euro arasında olduğuna dikkati çekti.
Gazete, bu çerçevede, Almanya’dan kalkıp Antalya’ya inen ve oradan da Rodos’a giden bir özel jetin, daha sonra Larnaka havalimanına iniş yaptığını ekledi.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.