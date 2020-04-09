30 bin Euro ödeyip özel jetlerle dönüyorlar

Parası olan Rumlar ülkeye dönmek için özel jetleri kullanma çözümünü buldu

Fileleftheros gazetesi, “30 Bin Euro Ödüyorlar ve Özel Jetle Geliyorlar” başlığıyla yayımladığı bir haberinde, parası olan Rumların ülkeye dönmek için özel jetleri kullanma çözümünü bulduklarını yazdı.

Gerçekten tedavi için yurt dışında olan kişilerin ve/veya yurt dışındaki sağlık merkezlerinden hükümetin açıkladığı kararnamenin öngördüğü sağlık belgesini alan kişilerin, bugünlerde oldukça pahalı olan özel jetleri kiralayarak Güney Kıbrıs’a döndüğünü veya yabancıların da adadan ayrılmak için özel jetleri kullandığını yazan gazete, Avrupa’dan böyle bir uçuşun 25 ile 35 bin Euro arasında olduğuna dikkati çekti.

Gazete, bu çerçevede, Almanya’dan kalkıp Antalya’ya inen ve oradan da Rodos’a giden bir özel jetin, daha sonra Larnaka havalimanına iniş yaptığını ekledi.

