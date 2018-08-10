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28 mahkuma af çıktı

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28 mahkuma af çıktı
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15 Ağustos Meryem Ana Yortusu dolayısıyla Rum Merkezi Cezaevi’ndeki 28 mahkumun Rum başkanlık affıyla serbest kalacağı bildirildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Başsavcının onayladığı affa tabi tutulacaklar listesinde 17 “Kıbrıslı” ve 11 yabancı uyruklu mahkumun bulunduğunu belirtti.
Adam öldürme, cinayete teşebbüs, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan yargılananların affa tabi tutulmadığını kaydeden gazete, düne kadar 650 mahkum ve sanığın bulunduğu cezaevinin nüfusunun azaltılması amacıyla af kararının alındığını belirtti.

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