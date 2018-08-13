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255 şirketten vatandaşlık başvurusu

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255 şirketten vatandaşlık başvurusu
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Güney Kıbrıs’a yatırım yaptıkları gerekçesiyle sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek şirket veya kişilerin yer aldığı resmi özel kütük tamamlandı.
Fileleftheros gazetesi, çoğunluğu hukuk büroları, danışmanlık, muhasebe ve finans danışmanlığı hizmeti veren şirketlerden oluşan toplam 255 şirketin, müşterileri adına vatandaşlık başvurusunda bulunma ve yürütme yetkisine sahip olduklarını yazdı.
Gazete, 255 şirketin oluşturulan özel kütükle kayıt altına alındıklarını belirtirken, bu şirketlerin kesin kriterlere uymaları gerektiğini vurguladı.
Gazete ayrıca, vatandaşlığa yıllık başvuru sayısının 700’le sınırlandırıldığını, yatırımın minimum faaliyet süresinin 3 yıla çıkarıldığını ve emlak alımlarında vatandaşlık verilmesinde sürenin, söz konusu emlağın inşaat izninin verilmesinden itibaren başlamasının karara bağlandığını belirtti.
Güney Kıbrıs’ın para karşılığında vatandaşlık verdiği imajının da ortadan kaldırılmasını amaçlayan planın 2014-2018 yılları arasında uygulanan şekliyle Rum hükümetine 4 milyar 800 milyon Euro gelir bıraktığı vurgulandı.
 

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