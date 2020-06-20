22 ülkeden testsiz uçuşlara izin verdiler

Güeny Kıbrıs'a bugünden itibaren A kategorisindeki 22 ülkeden ve B kategorisindeki 12 ülkeden uçuş yapılabilecek

Rum basınından Alithia gazetesinin ikinci manşet olarak verdiği “22 Ülkeden Testsiz Uçuş… Turizm İçin Büyük Bahis Bugün Başlıyor… CyprusFlightPass: Kıbrıs’a gelmek İsteyen Bütün Yolcular İçin Zorunlu Kart Basma Platformu” başlıklı haberinde Rum tarafının ilk aşamasını 9 Haziran’da başlattığı yurtdışından uçuş kabullerinin ikinci aşamasının bugün başlayacağını yazdı.

Habere göre, bugünden itibaren A kategorisindeki 22 ülkeden ve B kategorisindeki 12 ülkeden uçuş yapılabilecek. Bu kategoriler haftalık olarak güncellenecek. A kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunu belgelemesi istenmeyecek ancak gelen yolculara test yapılacak ülkeler Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya ve Güney Kore olarak sıralandı. B kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunun belgelenmesi şartıyla uçuş kabul edilecek ülkeler ise Belçika, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Lübnan, Ürdün, Hollanda, İspanya, Polonya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri.

Rum Ulaştırma Bakanlığı, bugünden itibaren yurtdışından Rum tarafına gitmek isteyen herkesten CyprusFlightPass platformu üzerinden, haklarındaki bütün bilgilerin yer alacağı uçuş kartı almasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Gazete yurtdışından uçuşlara açılan 9 Haziran – 15 Haziran döneminde Güney Kıbrıs’a karşılıklı olarak 85 uçuş gerçekleştirildiğini ve yine karşılıklı olarak yaklaşık 7 bin kişi seyahat ettiğini kaydetti.

Haberde, şu ana kadar yurtdışından uçuşlara kapalı tutulan Baf Havalimanına ilk uçuşların yarın başlayacağı bilgisi de verildi.



