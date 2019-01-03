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"2019 Kıbrıs sorunu için dönüm noktası yılı"

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Hristodulidis, “2019 yılının şüphesiz ve hiç abartısız Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorunu çözüm çabaları açısından dönüm noktası yılı teşkil ettiğini düşündüğünü” ifade etti

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"2019 Kıbrıs sorunu için dönüm noktası yılı"
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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “2019 yılını Kıbrıs sorunu açısından dönüm noktası” yılı olarak nitelendirdi ve “bugünkü kabul edilemez mevcut durumun ise Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğini” öne sürdü.
Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte, ilgili bir soruya yanıt veren Hristodulidis, “2019 yılının şüphesiz ve hiç abartısız Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorunu çözüm çabaları açısından dönüm noktası yılı teşkil ettiğini düşündüğünü” ifade etti.
“İlk büyük bahsin, referans şartlarında anlaşmaya varılması olduğunu” belirten Hristodulidis, bu çerçevede, referans şartları üzerinde anlaşmaya varılması aynı zamanda özlü ve gelecek vaat eden müzakerelerin yeniden başlamasının, Rum kesimi için tek hedefi teşkil ettiğini öne sürdü.
Bu mesajın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici olarak atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’a net bir şekilde iletildiğini de ifade eden Hristodulidis, gerek öze, gerek de sürece ilişkin konulara dokunacak olan referans şartlarıyla istenen şeyin, “müzakerelerle ilgisi olan olguların tam anlamıyla açıklığa kavuşması ve müdahil tüm taraflarca ortak bir okuma yapılması olduğunu” da savundu.
Referans şartları üzerinde olumlu bir sonuca ulaşılmasının 2019 yılında Kıbrıs sorunuyla ilgili ikinci bir dönüm noktasına yol açacağını da savunan Rum bakan, bunun özlü müzakerelerin başlamasından başka bir şey olmayacağını iddia etti.

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