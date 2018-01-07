2018 Güney Kıbrıs için araştırma yılı olacak

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde keşfedilecek hidrokarbona paralel olarak takip edilmesi gereken enerji planlaması konusunda 16 senaryonun bulunduğu belirtildi

Güney Kıbrıs için 2018 yılının, doğal gaz açısından araştırma yılı olacağı belirtildi.



Politis gazetesi, “2018 Doğal Gaz İçin Araştırma Yılı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarına ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bu konudaki açıklamalarına yer verdi.



Rum Enerji Bakanlığı’nın 2018’i, Güney Kıbrıs’ın enerji programının “araştırma yılı” olarak nitelendirdiğini yazan gazete, bu program çerçevesinde 4-5 tane sondaj çalışması bulunduğunu belirtti.



İtalyan ENI şirketinin 2 sondaj planladığını yazan gazete, bunlardan bir tanesinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6’ncı parseldeki “Kalipso” yatağında, diğerinin ise 3’üncü parseldeki “Supya” yatağında olduğunu kaydetti. Gazete, çevre incelemelerinin ve 8 numaralı parseldeki sismik araştırmalar unsurlarının değerlendirilmesinin bu yıl tamamlanması durumunda ENI’nin söz konusu parselin (8 numaralı) "Eratosthenis (Güney 1) hedefinde sondaj yapma girişiminde bulunabileceğinden söz etti.



Gazete, Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun ise 2018 yılının ikinci yarısında 10’uncu parselde ve “Delfinos” ile “Anthia” isimli yataklarda sondaj yapacağını zaten açıkladığına dikkat çekti.



Haberde, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen 4-5 sondajın tamamlanmasıyla, Rum hidrokarbonunun değerlendirilmesine ilişkin en belirgin senaryonun ne olacağına yönelik görüntünün netleşeceği kaydedildi. Gazete, en kötü senaryonun, 12’nci parseldeki Afrodit yatağı ötesinde başka keşfin olmayacağı, en iyi senaryonun ise 2018 içerisinde gerçekleştirilecek 4-5 sondajda doğal gaz bulunması şeklinde olacağını belirtti.



Gazete, Rum hidrokarbonundan faydalanılmasına ilişkin stratejinin, “jeostratejik olgular/analiz”, “araştırma programı”, “keşiflerden faydalanılmasında alternatif yöntemler” ve “destekleyici faaliyetler” şeklinde 4 eksene dayandığını yazdı.



Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i içerisindeki 6’ncı parseldeki sondajın ENI/TOTAL tarafından “gizli” olarak nitelendirildiğini, bu nedenle Saipem 12000’in başlamasından itibaren 35 günde tamamlanması beklenen çalışmalarının normal olarak ilerlemesinin ötesinde başka bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.



Gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde keşfedilecek hidrokarbona paralel olarak takip edilmesi gereken enerji planlaması konusunda 16 senaryonun bulunduğu şeklindeki açıklamasına da yer verdi.



Habere göre, gazeteye açıklamalarda bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, “Kalipso”da keşfedilmesi beklenen yatağın, yaklaşık “Afrodit” büyüklüğündeki gibi, orta büyüklükte, bir diğer deyişle ortalama 4.5 tcf (trilyon ayak küp) olduğunu ifade etti.



Lakkotripis, durumların fazla planlama, sıkı çalışma ve ciddiyet gerektirmesinden dolayı sabırlı olmak gerektiğinin de altını çizdi.



Lakkotripis, denizlerin derinliğinin, hidrokarbonun uluslararası fiyatlarının, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin, doğal gaz taşıma yöntemleri ile mevcut pazarların da her zaman akıllarında olması gerektiğini vurguladı ve sondajlara ilişkin tahminlerin olasılıklar oyunu olduğunu ifade etti.



“TÜRKİYE TACİZ ETMİYOR”



Gazete, aynı haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın açıklamasına dayanarak, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın araştırma programını, bir diğer deyişle 6’ıncı parselde gelişim halinde bulunan sondajı bile hiç taciz etmediğini yazdı.



Habere göre, aynı kaynak, Türkiye’nin şimdilik Güney Kıbrıs- Yunanistan ve uluslararası topluma, Türk taleplerine ilişkin olarak mesaj gönderen açıklamalarla sınırlı kaldığını belirtti.



Barbaros Araştırma Gemisi’nin adanın kuzeyinde, sondajdan uzakta gezdiğini ifade eden söz konusu kaynak, geminin geçmişte de sondajı taciz etmediğini, uzakta kaldığını söyledi.



Aynı kaynak, Deepsea Metro-2 adlı sondaj gemisi konusunda ise, geminin henüz personel donanımının bulunmadığını ve bunun profesyonel personelle donatılmasının da kolay olmadığını ifade etti. Geminin çalışması için onarılması gerektiğine de dikkat çekildi.