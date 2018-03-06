2017'de Güney'e üç buçuk milyon turist

Güney Kıbrıs’a bir yılda üç buçuk milyondan fazla turist geldi, üç milyon Euro’ya yakın gelir elde edildi

Güney Kıbrıs turizm gelirlerinin, 2017 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 11.7 oranında arttığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak 2017 yılındaki turizm gelirlerinin, 2016 yılına oranla yüzde 11.7, turist sayısının ise yüzde 14.6 oranında arttığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a 2017 yılında gelen turist sayısının, 3 milyon 652 bin 73 olduğunu, 2016 yılındaki rakamın ise 3 milyon 186 bin 531 olduğunu belirtti.

Habere göre turizm gelirleri ise, 2016’da 2 milyon 363 bin Euro’yken, 2017’de 2 milyon 639 bin Euro olarak kaydedildi.



