Güney Kıbrıs’ın en büyük havayolu şirketi Cobalt Air’ın iflas etmesi nedeniyle, şirketten bilet alan yaklaşık 20 bin yolcu mağdur oldu

Güney Kıbrıs’ın en büyük havayolu şirketi olan Cobalt Air’ın batması nedeniyle, şirketten bilet alan yaklaşık 20 bin yolcunun mağdur olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, şirketin 300 çalışanının işine son verildiğini kaydederken, slot haklarının da iptal edildiğini ve 100 milyon Euro’luk zarar ettiğini yazdı.

Gazete, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği’nin (IATA), Güney Kıbrıs’a uçan tüm havayolu şirketlerinden, Güney Kıbrıs’ın bu mağduriyeti mümkün olan en az rakamla giderebilmesi için, mağdur olan Cobalt Air yolcularına ücretsiz bilet vermeleri çağrısında bulunduğunu kaydederken, “Aegean”, “Blueair”, “TUS” ve “Cyprus Airways” şirketlerinin, bu çağrıyı kabul ederek, yalnızca önümüzdeki 7 gün içerisinde biletleri olanlar için değil, birkaç hafta içerisinde bileti olanlar için de ücretsiz bilet sağlamak için çalışmalara başladığını belirtti.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, yolcuların ülkelerine geri dönmeleri için kurumsal sorumluluğu bulunmadığını açıkladığını kaydeden gazete, yine de Güney Kıbrıs’ın seyahat rotası olarak sahip olduğu prestije zarar gelmemesi için, yolcuların mağduriyetini gidermek adına karar ürettiğini yazdı.

Gazete, bu kararlara göre uçuşları dün ve önceki gün olan yolcuların, biletlerinin parasını alabilmek için Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı muhasebesine gitmeleri gerektiğini; 24 Ekim’e kadar bileti olan yolculara da, “Top Kinisis” ve “Orthodoxou Travel” adlı seyahat acenteleri tarafından, maliyeti devlet tarafından üstlenilecek olan yeni biletler verileceğini kaydetti.

“UÇAKLAR DOLUYDU AMA ZARAR ETTİ”

Alithia gazetesi ise, şirketin düşük kâr marjı olan bir şirket olduğunu ve uçakların hep dolu olduğunu, ancak personelin yüksek maaşları, uçakların dolması için fiyatların düşürülmesi ve kiralanan uçakların pahalı uçaklar olması gibi sebeplerden dolayı, şirketin üç yılda 100 milyon Euro’ya yakın zarar ettiğini yazdı.

Gazete, şirkete 100 milyon Euro’luk yatırım yapan Çinli işadamlarının da büyük zarar ettiğini kaydederken, yeni yatırımcı arayışının da olumsuz sonuç vermesi sonucu, şirketin battığını yazdı.

“DEVLET YOLCULARIN ÜLKELERİNE GERİ DÖNÜŞ MAĞDURİYETİNİ GİDERECEK”

Gazete, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun, konuyla ilgili açıklama yaparak, Cobalt Air şirketinden 24 Ekim tarihine kadar bilet almış olan ve ülkelerine dönemeyen yolcuların mağduriyetinin, Rum Hükümeti tarafından giderileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadu, biletlerini kredi kartlarıyla alan yolcuların bankalarına başvurarak, tazmin edilme yöntemleri konusunda yönlendirme şansı bulabileceklerini kaydetti.

Haravgi gazetesi de, yolcuların mağduriyetinin giderilmesinin Rum Hükümeti’ne yaklaşık 2 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.