15 yıl sonra mahkumiyet kararı

AİHM, 15 yıl önce RMMO askeriyken hayatını kaybeden Thanasi Nikolau isimli kişinin ailesinin başvurusu sonrasında Güney Kıbrıs’ı 32 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2005 yılında RMMO askeriyken hayatını kaybeden Thanasi Nikolau isimli kişinin ailesinin başvurusu sonrasında Güney Kıbrıs’ı tazminata mahkum etti.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, RMMO askeri olduğu sırada birliğine dönmeyen ve daha sonra birliğine yakın bir noktada cesedine ulaşılan Thanasi Nikolau’nun ailesinin, Rum polisinin çocuklarının intihar ettiği yönündeki raporunu kabul etmeyerek AİHM’e başvurduğunu, 15 yıl sonra AİHM’nin aileyi haklı bulduğunu yazdılar.

Ailenin, olayın yeterli derecede araştırılmadığı iddiasıyla yaptığı başvuru sonrasında AİHM, Güney Kıbrıs’ı aileye 32 bin Euro ödemeye mahkum etti.

RMMO’da askerlik yaparken 2005 yılında ölü bulunan Thanasi Nikolau’nun annesi, iki yıl önce Rum Hukuk Dairesi önünde pankart açarak 13 yıldır oğlunun hangi şartlar altında öldüğünün aydınlatılmamasını protesto etmişti.

Anne Adriana Nikolau, oğlunun, söylendiği gibi intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini söylemişti.

Avustralya’dan Güney’e kesin dönüş yapan ve 2005’te RMMO’da 6 aylık silah altına alınan Thanasi Nikolau, 24 saatlik izin sonrasında Limasol’daki “Evmenios Panayotu” kışlasına dönmemiş ve aynı gün akşamüzeri bir köprü altında ölü bulunmuştu.