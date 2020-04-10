15 polis memuru karantinada

Rum basınından Fileleftheros gazetesi, Lakadamya Polis Karakolunda tutuklu kalan ve daha sonra Rum Merkezi Cezaevi’ne gönderilen 45 yaşındaki yabancının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 polis memurunun, tedbir amaçlı olarak ev karantiasına alındığını yazdı.

Gazete Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan 45 yaşındaki yabancının semptom göstermemesine karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bunun üzerine hücredeki diğer mahkumlara da test yapıldığını ancak bunların negatif olduğunu belirtti.

GLAFKOS KLERİDES ENSTİTÜSÜ VİRÜS İÇİN ENFORMASYON MERKEZİ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Glafkos Klerides Enstitüsü’nün, pandemi için bilgilendirme ve enformasyon merkezine dönüştürüldüğünü belirtti.

Habere göre, Glafkos Klerides Enstitüsü yaptığı açıklamada, bu dönemde tüm çabalarını toplumun desteklenmesine ve bilgilendirilmesi yönünde harcayacaklarını ifade etti.