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100 bin Euro’luk altınlar çalındı

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100 bin Euro’luk altınlar çalındı

Limasol’da bir Rus kadının dairesinden, içerisinde değeri 100 bin Euro’yu bulan değerli ziynet eşyaları ile koleksiyon parçalarının bulunduğu bir kasa çalındı.
Kadının Yermasoya bölgesinde bulunan evinden birkaç saatliğine ayrılmasını fırsat bilen hırsızların, eve girerek kasayı alıp kaçtıklarını yazan Haravgi gazetesi, polisin bölgede yaptığı araştırmalardan, hırsızların bölgedeki 5 daireyi daha soymaya çalıştıklarının görüldüğünü belirtti.
Gazete, polisin hırsızlarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşabilmek için, apartmanın etrafında bulunan yerlerdeki kapalı devre kamera sistemlerini incelemekte olduğunu ekledi.
 

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