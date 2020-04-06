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10 yılda 23 bin Kıbrıs pasaportu

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Güney Kıbrıs’ta 2008-2018 yılları arasında 23 bin 87 kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildi

10 yılda 23 bin Kıbrıs pasaportu

Güney Kıbrıs’ta 2008-2018 yılları arasında 23 bin 87 kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2008-2018 yılları arasında 23 bin 87 kişiye vatandaşlık verildiğini yazdı.

Gazete, bu tarihler arasında 3 bin 876 Yunan, 4 bin 869 İngiliz ve 3 bin 456 Rus vatandaşına sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu verildiğini aktardı.

Haberde, 2013-18 döneminde ise 295 Çinli ve bin 104 Ukraynalıya da vatandaşlık verildiği vurgulandı.

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