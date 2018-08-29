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10 binden fazla öğretmen başkanlık sarayına yürüdü

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Güney Kıbrıs'ta öğretmen sendikaları ve hükümet arasındaki anlaşmazlık 10 binden fazla öğretmenin dün Rum Başkanlık Sarayı önünde düzenlediği yürüyüş eylemiyle daha da tırmandı

10 binden fazla öğretmen başkanlık sarayına yürüdü
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Rum hükümetinin Güney Kıbrıs’taki devlet okullarında yeniden yapılanmaya gitme niyetini ortaya koymasının ardından öğretmen sendikaları ve hükümet arasındaki anlaşmazlık 10 binden fazla öğretmenin dün Rum Başkanlık Sarayı önünde düzenlediği yürüyüş eylemiyle doruk noktasına ulaştı.
Politis gazetesi: “Mesaj Şiddetli Yetki Güçlü - 10 Binden Fazla Eğitimci Dünkü Protesto Eylemine Katıldı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin Güney Kıbrıs’taki devlet okullarında başlatmaya niyetli olduğu yeniden yapılanmaya karşı çıkan Rum öğretmenlerin dün düzenledikleri eyleme katılımın beklenenden çok daha yüksek gerçekleştiğini yazdı.
Gazete, OELMEK, OLTEK, POED ve PASİDİ sendikalarına üye olan eğitimcilerin Rum hükümetinin planları karşısında taşıdıkları öfkeyi sokağa döktüklerini, barışçıl ve olaysız geçen eylemde öğretmenlerin hükümete güçlü bir mesaj iletmiş olduklarını yazdı.
Gazete ayrıca, sendikalara yakın kaynakların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerilimi azaltmak için eğitim bakanını görevden alacağını dile getirdiklerini de belirtti.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Eğitimcilerden Güçlü ve Dinamik Eylem – Mücadele Meclise Taşındı”. 
Fileleftheros gazetesi: “ Güçlü Öfke Mesajları”.
Haravgi: “Despotluğa Halk Seliyle Cevap – Despotluk ve Keyfilik Geçerli Olmayacak”.

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