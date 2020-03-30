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1 kilo 200 gram hint keneviri ele geçirildi

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1 kilo 200 gram hint keneviri ele geçirildi

Rum Polisi tarafından geçtiğimiz Cumartesi öğlen üzeri yapılan operasyon sonucunda 1 kilodan fazla hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.
Polisin olayla ilgili olarak 20 yaşlarında beş genci tutukladığını yazan Politis gazetesi, olayın Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştiğini ve polisle gençler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda, gençlerin polis tarafından yakalandığını ve gençlerin tasarrufunda 1 kilo 200 gram hint keneviri ele geçirildiğini belirtti.
Gazete, gençlerden ikisinin evinde yapılan aramada da, 100 gram civarında uyuşturucu madde ele geçirildiğini ekledi.

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