Zorlu Töre taburcu oldu

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'nin sağlığı ve Çarşamba günü kalp nakli yapılan hastanın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 Nisan’da bypass ameliyatı yapılan Töre’nin bugün taburcu edildiği ve bir süre evinde istirahat önerildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Çarşamba günü kalp nakli gerçekleştirilen hastanın sandalyeye oturtulduğu ve kısa bir yürüyüş yaptırıldığı kaydedildi. Hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü vurgulanıdı.