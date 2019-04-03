banner255
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
53 0
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
10 0
 
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
11 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
10 0
14 0
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
45 0
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
38 0
banner82

Zorlu Töre, açık kalp ameliyatı olacak

banner27

banner262
Zorlu Töre, açık kalp ameliyatı olacak
banner267

Göğüs ağrısı şikayeti ile sabah saat 9.00’da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

BRT’ye bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Töre’ye yapılan anjiyoda iç damar hastalığının saptandığını ve tıkalı damara stent takıldığını söyledi.

Koroner Yoğun Bakım Servisine alınan Töre’nin durumunun stabil olduğunu belirten Özyılkan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji yoğun bakımında damar değişikliği için açık kalp ameliyatına hazırlandığını kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.