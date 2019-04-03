Zorlu Töre, açık kalp ameliyatı olacak

Göğüs ağrısı şikayeti ile sabah saat 9.00’da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
BRT’ye bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Töre’ye yapılan anjiyoda iç damar hastalığının saptandığını ve tıkalı damara stent takıldığını söyledi.
Koroner Yoğun Bakım Servisine alınan Töre’nin durumunun stabil olduğunu belirten Özyılkan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji yoğun bakımında damar değişikliği için açık kalp ameliyatına hazırlandığını kaydetti.