 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
14 0
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
42 0
 
27 0
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
17 0
Deniz evinde tek geçiyor
Deniz evinde tek geçiyor
59 0
Mağusa MFÖ’yle coştu
Mağusa MFÖ’yle coştu
7 0
Eray Kenanoğlu'na silahlı saldırı yapanın kimliği tespit edildi
Eray Kenanoğlu'na silahlı saldırı yapanın kimliği tespit edildi
190 0
banner82

Ziraat Mühendisleri; İzinsiz gırgır gemilerine müdahale edin

banner27

Ziraat Mühendisleri Odası Su ürünleri Birim Sorumlusu Mirati Erdoğuş, Türkiye kayıtlı gırgır gemilerinin ülke karasularına “rahatça ve kontrolsüzce” girdiğini ileri sürerek, eleştirdi.

banner262
Ziraat Mühendisleri; İzinsiz gırgır gemilerine müdahale edin
banner267

 

Erdoğuş, her yıl bu dönemlerde manşetlere taşınan ve ciddi spekülasyonlara neden olan gırgır gemilerinin KKTC karasularında avcılık yaptığını ve endemik türleri tehdit ettiğini belirterek, derhal müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Gırgır gemileri çevreyi ve denizleri kirletiyorsa derhal tedbir alınmalı” diyen Erdoğuş, sadece kötü hava koşullarından dolayı sığınmak, iletişim kurmak, gıda temini ve benzeri sebeplerden ötürü KKTC kıyılarına izinli, kontrollü ve denetimli bir şekilde yaklaşan gırgır gemilerinin bu eleştirileri hak etmediklerini söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.