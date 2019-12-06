Zihinsel engelleri aşmalıyız

Cumhurbaşkanı Akıncı, engellilerin üzerinde durduğu konulardan birinin fiziki engeller olduğunu ama bunların aşılabilmesi için öncelikle zihinsel engelleri aşmak gerektiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, önceki gün, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yıllardan beridir engelli camiasını merkezlerinde ziyaret ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, engellilerin en çok üzerinde durdukları konulardan birinin fiziki engeller olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Sizlerin sadece devlet yetkililerine değil her yere mümkün olan en engelsiz şekilde ulaşmanız gerekir. Hayatınızın çok daha fazla kolaylaştırılması gerekir. Sizin en çok üzerinde durduğunuz konulardan biri altyapıdan kaynaklı fiziki engellerdir ama bunların aşılabilmesi için öncelikle zihinsel engelleri aşmamız gerekiyor. Bu konuyu önemseyip, sıkıntıları aşacak proje ve anlayışları geliştirip yaygınlaştırmamız gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Cumhurbaşkanı’nın toplumun lideri olarak toplumu engellilerle birlikte kucaklama görevi olduğunu belirterek “Size bu duyarlı davranışınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkede kayıtlı 5601 engelli olduğunu dile getiren Kibrit, toplum içerisinde, farkındalık eksikliğinden dolayı dışlanmışlığın devam ettiğini ifade ederek “Bizler de birey olarak bu toplumun içerisinde varız. İnsan haklarından kaynaklanmakta olan eğitim, sağlık, sosyal hayatta yer alma ve istihdam noktalarında haklarımızı talep ediyoruz” dedi.

