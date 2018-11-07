Zifiri karanlıkta kazaya davetiye

Lefkoşa – Girne anayolu üzerindeki Boğaz Kavşağı ile Ciklos mevkisinde bulunan aydınlatma lambalarının aylardır çalışmaması nedeniyle zifiri karanlıkta yolculuk yapan sürücüler adeta korku tünelinde ilerliyor

Murat ASLAN

Ülkemizde yapılan çift gidiş geliş anayolların aydınlatılması için kurulan aydınlatma lambalarının birçok bölgede devre dışı olması sürücüleri isyan noktasına getirdi.

Özellikle Lefkoşa – Girne anayolu üzerindeki Boğaz Kavşağı ile Ciklos mevkisinde bulunan aydınlatma lambalarının günlerdir çalışmadığı konusunda gazetemize şikayette bulunan vatandaşlarımız, bunun yanında Hamitköy – Haspolat ve Yonca Kavşağı arasında bulunan yoldaki aydınlatma lambalarının da birçok noktada çalışmadığını belirttiler.

Aydınlatma lambalarının çalışmamasından dolayı yolun zifiri karanlığa gömüldüğünü ifade eden sürücüler, yol kenarından anayola atılabilecek insan veya hayvan türü şeyleri fark etmelerinin çok zor olduğunu sözlerine eklediler.