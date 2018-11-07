banner107
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
0
Doğan’a, hemşeri morali
Doğan’a, hemşeri morali
0
“Sadece bir levha değildir kırılan”
“Sadece bir levha değildir kırılan”
0
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
0
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
Karting sezonu tamamlandı
Karting sezonu tamamlandı
0
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
0
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
0
banner82
banner147

Zifiri karanlıkta kazaya davetiye

banner27

Lefkoşa – Girne anayolu üzerindeki Boğaz Kavşağı ile Ciklos mevkisinde bulunan aydınlatma lambalarının aylardır çalışmaması nedeniyle zifiri karanlıkta yolculuk yapan sürücüler adeta korku tünelinde ilerliyor

Zifiri karanlıkta kazaya davetiye
banner192

Murat ASLAN

Ülkemizde yapılan çift gidiş geliş anayolların aydınlatılması için kurulan aydınlatma lambalarının birçok bölgede devre dışı olması sürücüleri isyan noktasına getirdi.

Özellikle Lefkoşa – Girne anayolu üzerindeki Boğaz Kavşağı ile Ciklos mevkisinde bulunan aydınlatma lambalarının günlerdir çalışmadığı konusunda gazetemize şikayette bulunan vatandaşlarımız, bunun yanında Hamitköy – Haspolat ve Yonca Kavşağı arasında bulunan yoldaki aydınlatma lambalarının da birçok noktada çalışmadığını belirttiler.

Aydınlatma lambalarının çalışmamasından dolayı yolun zifiri karanlığa gömüldüğünü ifade eden sürücüler, yol kenarından anayola atılabilecek insan veya hayvan türü şeyleri fark etmelerinin çok zor olduğunu sözlerine eklediler. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.