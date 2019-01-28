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Zerrin Özer 26 kilo verdi

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Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. Son olarak kilo veren ünlüler kervanına 26 kilo veren Zerrin Özer katıldı

Zerrin Özer 26 kilo verdi
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Şarkıcı Zerrin Özer'in artık bu halinden eser yok. Üsküdar’da halk konseri veren Özer'in diyet ve sporla 26 kilo vermesiyle değişen görüntüsü dikkat çekti. 

Özer, kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.

Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" ifadesini kullandı.

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