"Zenginlere dokunmadan Türkiye’den para bekleniyor"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Zenginlere dokunmadan Türkiye’den para beklendiğini” öne sürdü ve bu durumu eleştirdi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında ikinci ekonomik paketin açıklanmasını beklediklerini ancak bu beklentilerin boşa çıktığını söyledi. Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda ekonomi ile ilgili ne konuşulduğunu merak ettiğini ifade ederek, bugün önlerine gelen kararnamenin doğru olduğunu ancak vergi ödemeyenlerle ilgili ne gibi önlemler alındığını sordu.

Arıklı, zarar gösteren kişilerin kurumların üzerine gidilip gidilmediğini, vergiden kaçan veya vergi ödemeyen şahısların yaşam standartlarına bakılıp bakılmadığını sorarak, “Zenginlere dokunmadan Türkiye’den para beklendiğini” öne sürdü ve bu durumu eleştirdi. Hükümetin krizin ciddiyetini anlamadığını öne süren Arıklı, vatandaşın da geleceğe yönelik umutlarının azaltıldığını söyledi.

“Servet vergisinin” getirilmesi, öz kaynakların artırılması ve ülkenin üzerine düşen ekonomik tedbirleri almasının gerektiğini ifade eden Arıklı, bunun ardından enflasyon oranında Türkiye’den para istenebileceğini kaydetti.

Arıklı, bugünkü kararname ile maliyeye ne kadar kaynak gireceğinin de açıklanmasını isteyerek, tasarıya destek vereceklerini söyledi.