Zaroğlu’nun vatandaşlığı iptal mi edilecek?

İlk sigorta yatırımı milletvekili olarak yapılacak olan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun henüz öğrenci iken Bakanlar Kurulu tarafından torpille vatandaş yapıldığı ortaya çıktı.

Konu ile ilgili soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Yurttaşlık yasasına aykırı davranılmışsa, her kim olursa farketmez. Yasa neyi emrediyorsa o yapılır. Milletvekili veya değil fark etmez. Yasalar herkes içindir” dedi.

“İstisnai” yurttaşlıklar konusuna da değinen Baybars “istisnai hal” ibaresinin keyfi olmaması gerektiğini söyledi.

Baybars “Gerekçesi belirtilmeyen yurttaşlıkların yasadışı olduğunu söyleyebiliriz. Keyfiliğin önüne geçilmesi için Yurttaşlık Yasası’nın düzenlenmesi gerek” dedi.