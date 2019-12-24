Zaroğlu’ndan açık tehdit

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medyada yayılan fotomontajı hazırlayanları tehdit etti

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Meclisteki bütçe görüşmeleri esnasında yaşadıkları tartışmadan sonra sosyal medyada yayılan caps’i hazırlayanları tehdit etti.

Zaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu caps’i hazırlayanlara ve paylaşanlara karşı hakaret ve tehditlerde bulundu.

Zaroğlu, paylaşımında “namussuz, şerefsiz haysiyetsiz ve karaktersiz” gibi ifadeler kullandı; “Gözümü döndürüyorsunuz, kendinize gelin vallahi billahi zararımı görürsünüz” diye açık tehditte bulundu.

Zaroğlu’nun bu çirkin saldırısı ve kullandığı uslüp kısa sürede büyük tepki topladı.

Mizaha bile tahammülü olmayan bir milletvekilinin bu şekilde çirkin ithamlarda ve tehditlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen vatandaşlar, Zaroğlu’nun sözlerini “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Zaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şöyle:

“Bu caps’i hazırlayan hazırlayan namussuz şerefsiz haysiyetsiz karaktersizler başta olmak üzere.. diğer karikatürü görüp, gündemine alan ve acıtasyon yapmaya çalışan şerefsizlerrrr gözümü döndürüyorsunuz kendinize gelin vallahi billahi zararımı görürsünüz şerefsizliği bırakın”