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Zaroğlu, Dome Hotel’e talip oldu

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YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dome Hotel için yıllık 2 Milyon TL teklif verdi

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Zaroğlu, Dome Hotel’e talip oldu
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YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dome Hotel için yıllık 2 Milyon TL teklif verdi.

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ile görüşen Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından Dome Hotel'e talip olduğunu açıkladı.

 İşte Zaroğlu'nun paylaşımı:

“Vakıf malının, sendika patronuna peşkeş çekilmesine müsaademiz yoktur!

Geçtiğimiz 10 yılda, Vakıflar idaresine sadece 1 milyon TL ödeyerek, 
ekonominin tüm kurallarını alt üst eden sendikaya karşılık, Dome Otel için yıllık 2 milyon TL teklif verdim. Böylesi önemli bir tesisin; ihalesiz hem de mevcut tekliflerden daha düşük bir bedel ile verilmesi hukuksuzdur.”

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