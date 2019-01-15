Zaroğlu, Dome Hotel’e talip oldu

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dome Hotel için yıllık 2 Milyon TL teklif verdi

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dome Hotel için yıllık 2 Milyon TL teklif verdi.

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ile görüşen Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından Dome Hotel'e talip olduğunu açıkladı.

İşte Zaroğlu'nun paylaşımı:

“Vakıf malının, sendika patronuna peşkeş çekilmesine müsaademiz yoktur!

Geçtiğimiz 10 yılda, Vakıflar idaresine sadece 1 milyon TL ödeyerek,

ekonominin tüm kurallarını alt üst eden sendikaya karşılık, Dome Otel için yıllık 2 milyon TL teklif verdim. Böylesi önemli bir tesisin; ihalesiz hem de mevcut tekliflerden daha düşük bir bedel ile verilmesi hukuksuzdur.”