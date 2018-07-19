banner107
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
9 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
20 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
20 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
33 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
83 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
33 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
66 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
40 0
banner82
banner147

Zamlar Başbakanlık önünde siyah çelenkle protesto edildi

banner27

Zamlar Başbakanlık önünde siyah çelenkle protesto edildi
banner137

 Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Dostlar ve Dayanışma Derneği, Uzat Elini Yardımlaşma Derneği, Doğayı ve Canlıları Koruma Derneği, Vatanseverler Yardımlaşma Derneği ile Alayköy İşadamları Derneği temsilcilerinden oluşan bir grup Başbakanlık önünde zamları protesto ederek siyah çelenk bıraktı.
Eylem sırasında, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürler derneklerin hazırladığı ortak metni okudu.
Gürler, konuşmasında, toplumu fakirleştirip ülkeden göç edilmesini sağlayan egemen çevrelerin elektriğe yüzde 30 zam yaptığını söyledi. Zammı hem topluma, hem de KIB-TEK’e hakaret olarak niteleyen Gürler, zammın karşısında durduklarını ifade ederek, halkı toplumsal mücadeleye hazır olan derneklerle birlikte hareket etmeye çağırdı.
Hüseyin Gürler, ülkede yoksulluk çeken halkı açlık sınırına düşüren kararlar karşısında her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi buradan hükümet yetkililerine soruyoruz; Kıb-Tek eski ve yeni yönetim kurullarının dört adet gaz ile çalışabilen santrallerin yatırım kararı varken, neden bunun önüne geçip halkın ucuz elektrik almasını engelliyorsunuz? Bilinmelidir ki her ay 41 milyon TL ödeme yapılan AKSA firmasının burada yatırım yapmasına onay veren hükümet ve Ekonomi-Enerji bakanlığı, Kıb-Tek’e yatırım yapılmasına neden destek ve onay vermiyor? Bu ekonomik sıkıntılı süreçte bu zammın gözden geçirilmesini temenni ediyoruz.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.