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Zamansız veda

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Girne’nin sevilen gençlerinden 29 yaşında Orhan Kaptan yaşamını yitirdi

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Ülkemizin sevilen gençlerinden Orhan Kaptan, önceki akşam yaşamını yitirdi.

29 yaşında hayatını kaybeden Kaptan’ın ölüm sebebi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

Yıllardır yaşadığı sağlık problemlerini aşmak için çok sayıda ameliyat olan ve bu nedenle de arkadaşları tarafından "mücadelenin sembolü" olarak nitelenen Orhan kaptan, 2017 yılında da böbrek nakli olmuştu.

Kaptan, 2017 yılında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde böbrek nakli olurken, bulduğu her fırsatta da topluma, "organ bağışı yapması" çağrısında bulunmaktaydı.

Kaptan'ın cenazesi dün Nurettin Ersin Paşa Camiisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedildi.

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