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Zamansız veda

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49 yaşında hayata veda eden Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş, son yolculuğuna uğurlandı

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Zamansız veda
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Hayatını kaybeden Girne Belediyesi Meclis Üyesi 49 yaşındaki Mehmet Nur Ateş için Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi.
Geçen gün hayatını kaybeden Girne Belediyesi Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş bir süredir tedavi görüyordu.
Mehmet Nur Ateş’in cenazesi Ozanköy Camii’nde kılınan namazın ardından Ozanköy Mezarlığı’na defnedildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, kısa bir süre birlikte uyum içerisinde çalışma fırsatı yakaladığı Mehmet Nur Ateş’in herkes tarafından sevilen, saygılı, alçak gönüllü ve çalışkan biri olduğunu belirtti. Güngördü, merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine, başsağlığı diledi.
ZAROĞLU: “ARAMIZDAN ERKEN AYRILDI”
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ise Mehmet Nur Ateş’in herkes tarafından sevilen biri olduğuna dikkat çekerek, ölümünün çok erken olduğunu vurguladı. Bertan Zaroğlu, merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine, belediye meclisi ve belediye çalışanlarına başsağlığı diledi.
 

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