Zam yağmuru

“Gelenek” değişmedi, yeni yıl yine harç zammı ile geldi. Devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi zamlandı. Zamlı vergiler 1 Ocak’tan itibaren yürüklüğe girdi. Ehliyet, seyrüsefer, bilgi edinme yasası, kimlik kartı harçları, pul parası gibi birçok alanda harçlar yükseldi

Yeni yılın gelmesiyle, devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi zamlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren harç zamlarında en çok dikkat çeken ehliyet harçları oldu.

Ehliyet harçları yüzde 10 civarında zamlandı. Seyrüsefer ücretlerine de zam geldi. Seyrüseferler yüzde 4 ile yüzde 8 oranında zamlandı. Kimlik, pasaport ve evlenme ücretlerine de zam geldi.

Devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlara yapılan zamlar, yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçların günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin tüzük ve emirnameleri onaylayarak Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2019 sayısında yayımlattı. Zamlı rakamlar, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli oldu.

TAK muhabirinin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’dan aldığı bilgiye göre, tüzük ve emirnamelerdeki harç, vergi ve ücretlere yüzde 10 ve daha düşük oranda artış yapıldı. Kalkanlı, artışları, yıllık hayat pahalığı oranında ve altında tuttuklarını söyledi.



Resmi Gazete’de yayımlanan 30 tüzük ve emirname şöyle:

“1. Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü;

2. Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü;

3. Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü;

4. Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü;

5. Cezaevi (Değişiklik) Tüzüğü;

6. Daimi ikamet izni (Değişiklik) Tüzüğü;

7. İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü;

8. Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü;

9. Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü;

10. Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü;

11. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü;

12. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü;

13. Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; 14. Oteller (Değişiklik) Tüzüğü;

15. Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları (Değişiklik) Tüzüğü;

16. Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi;

17. Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü;

18. Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü;

19. Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü;

20. Tarım Dairesi, İthalat İhracat Denetimleri, Ön İzin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt İşlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri Karşılığında Alınacak Ücretler ve Harçlar (Değişiklik) Tüzüğü;

21. Tarımsal İlaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü;

22. Tarımsal Ürünler {ihraç) (Değişiklik) Tüzüğü;

23. Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü;

24. 2020 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü;

25. Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü;

26. Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi; 27. Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile İlgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü;

28. Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü;

29. Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü

30. Yurttaşlık Tüzüğü.”



Nereye ne kadar zam geldi?

Seyrüsefer

Seyrüsefer ücretlerine zam geldi. Zamlar yüzde 4 ile yüzde 8 oranında zamlandı.

Buna göre Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39, Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68, Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35 TL oldu.

Ehliyet



1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren harç zamlarında en çok dikkat çeken ehliyet harçları oldu.

Ehliyet harçları yüzde 10 civarında zamlandı.

Öğrenci ehliyeti sınavı 385 TL olurken, ehliyet 384.90 TL oldu. 2 yıllık ehliyet için 384.80 TL, 3 yıllık ehliyet için 514.70 TL, 5 yıllık ehliyet için 789.50 TL ve 10 yıllık ehliyet için de 1314 TL ödenmesi gerekiyor.

Zamlı ehliyet fiyatlarının, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yapılan düzenlemenin ardından ücretler şöyle değişti:

2019 2020 1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler 240 TL 260 TL 2 Yıllık 350 TL 385 TL 3 yıllık 470 TL 515 TL 5 yıllık 720 TL 790 TL 10 yıllık 1,195 TL 1,315 TL Öğrenci Ehliyeti 350 TL 385 TL Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı 350 TL 385 TL Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı 485 TL 530 TL Uluslararası sürüş ehliyeti 805 TL Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti için 190 TL

Pasaport



Dünden itibaren pasaport harçları da arttı. Diplomatik olanlar dahil 5 yıl süreli pasaportlar 440 TL, 2 yıl süreliler 325 TL, bir yıl süreliler 209 TL oldu. Kaybedilen veya tahrip edilen pasaportların yenilenmesi için daha yüksek rakamlar ödenmesi gerekiyor.



İşte 2020 KKTC Pasaport Harçları

32 sayfalık 5 yıl geçerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 440 TL

32 sayfalık 2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 325 TL

32 sayfalık 1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 209 TL

Kaybedilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) 885 TL

32 sayfalık 2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 650 TL

32 sayfalık 1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 430 TL

2019 Pasaport Ücretleri

32 sayfalık 5 yıl geçerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 309.-TL

32 sayfalık 2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 226.-TL

32 sayfalık 1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 149.-TL

Kaybedilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar (Diplomatik Pasaportlar dahil) 621.-TL

32 sayfalık 2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 454.-TL

32 sayfalık 1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 303.-T

Kimlik kartları



Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı çıkaracak olanlar 143 TL ödeyecek.

Yeni düzenlemeye göre, 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 143 TL, 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 143 TL alınacak.

Olağan nedenlerle değiştirmede ödenecek tutar 143 TL olurken, kötü kullanım nedeniyle ilk değişiklik 143 TL, ikinci değişiklik 228 TL, üçüncü değişiklik ise 400 TL oldu.

Kayıp kimlik yenileme harçları da zamlandı. Yeni düzenlemeye göre, ilk değişiklik: 266 TL’den 190 TL, ikinci değişiklik: 364 TL’den 400 TL’ye, üçüncü değişiklik: 500 TL’den 550 TL’ye, dördüncü ve sonrakiler: 630 TL’den 690 TL’ye çıkarıldı.

Evlenme ücretleri



1 Ocak 2020’den itibaren evlenme işlemleriyle ilgili harçlara da zam geldi. Buna göre, Evlendirme Memurluğu’nda yapılan evlendirmeler için 440 TL, bunun dışındaki herhangi bir yerde yapılan evlendirmeler için de 900 TL ücret ödenecek.

Yurttaşlık Tüzüğü’ndeki değişiklikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi ile ilgili başvuru (dilekçe), kayıt beyanname kaydın tasdikli bir suretinin verilmesi, yurttaşlığın kazanılmasına ve kaybedilmesine ilişkin verilecek her türlü belgenin her biri için 130 TL harç ödenecek.



Yurttaşlığa kabul ve ikamet harçları da arttı

Yurttaşlık, Pasaport, Vizeler ve Benzeri Meseleler yasası altında yer alan yurttaşlığa kabul harcı 2013’te 1,014 TL iken bu rakam 2019’da 1,115 TL’ye çıkarıldı. İkamet harcı ise 754 TL’den 829 TL’ye yükseldi.

Bilgiye erişim de zamlandı

Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında ise Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü ile bu harçlar A4 fotokopi renkli her sayfa için 1,40 TL’den, 1,50 TL’ye çıkarıldı.

Silah ruhsatlarında değişiklik

Ateşli Silahlar Yasası’na göre ise kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen kişi, tasarruf ruhsatı için, 960 TL harç öderken, yapılan zam ile bu yıl bin 55 TL ödeyecek. Zamlarla Ateşli Silah Ruhsatı için 360 TL yerine 395 TL, Her Kayıt Belgesi için ise 244 TL yerine 268 TL ödeyecek.

Doğum ve ölüm kayıtlarında değişiklik

Evlenmek için yapılan müracaatlarda harçlar 383 TL’den 440 TL’ye yükseldi. Doğum veya ölüm kaydı ise 130 TL’den 143 TL’ye çıkarıldı.

Tapu ve Kadastrodaki zamlar

Tapu ve Kadastro Dairesi Tarafından Taşınmaz Mallar ve Puanlarla İlgili Olarak Yapılacak İşlemlerde Uygulanacak Harç ve Ücretlerinde de değişiklikler şöyle: Her Dilekçe için kabul harcı 41 TL’den 45 TL’ye,

Dilekçedeki her parsel için 9 TL’den 10 TL’ye, Yerel araştırma istemeyen ve kayıt gerektiren dilekçeler için 19,50 TL’den 21,50 TL’ye,

Sınır ihtilaarının karara bağlanmasında ihtilaa ilgili her parsel için 89 TL’den 98 TL’ye,

Sınır gösterme işleminde konacak her işaret için 31 TL’den 34 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’ye de zam



Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Resmi Gazete satış fiyatlarının ve abonelik ücretlerinin, KDV dahil aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verdi:

“1 Adet Resmi Gazete: 11.- TL; 3 Aylık Abone Ücreti: 280.-TL; 6 Aylık Abone

“Okkalı zam değil normal artış”

Maliye Bakanlığı, harçlara yapılan artışlar konusunda, bazı medya organlarında yer alan “okkalı zam” iddialarına ilişkin “Yapılan normal bir artıştır” açıklaması yaptı

Maliye Bakanlığı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlara yapılan artışlar konusunda, bazı medya organlarında yer alan “okkalı zam” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar için, “Bugün yapılan normal bir artıştır. 11 aylık gerçekleşen hayat pahalılığı oranından daha düşük olarak %8 ile %10 arasında değişen artışlar yapılmıştır.

Örneğin ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kamuoyuna yansıtıldığının aksine kilo başına 36 kuruş olarak alınan motorlu araç ruhsatı %8,33 oranında artışla 39 kuruş olarak düzenlenmiştir.

Geçmişte %30’ları bulan artışları ‘okkalı’ bulmayanlar, bugün yüzde 10 ve daha düşük oranda yapılar artışları ‘okkalı’ olarak servis ederek, kamuoyunu yanılmaktadır” denildi.

Elektriğe yüzde 25 zam gelebilir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Akaryakıttaki pahalılık, enerji faaliyetlerine yüzde 25’lik bir zamla yansıyabilir” dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, dünya örgütlerinin aldığı karar uyarınca, bacasında filtresi bulunmayan santrallerin kullandığı yakıtın kalitesini arttırması gerektiğini, bu durumun elektrikte yıl ortasında yüzde 25’lik bir zamma işaret ettiğini fakat kendisinin tedbir aldığını, aldığı tedbirin Bakanlar Kurulu ve muhalefet tarafından kabul edilmesi halinde, enerjide yıl sonuna kadar zam olmayacağını ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu ‘Güne Merhaba’ isimli programa konuk olarak, enerji fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sene, dünya örgütleri tarafından, sülfür oranlarının 0,5’e düşürülmesinin kararlaştırıldığını, bu süreçte de bacasında filtre detoksu ya da dinoksu olmayan üretim merkezlerinin karbon salımını 400 miligramın altında tutabilmesi için daha kaliteli akaryakıt kullanması gerektiğini ifade eden Taçoy. “Bu durum, haliyle fiyatları pahalı kılmıştır” dedi.

“Fiyatlarda minimum yüzde 25’lik bir artış olması beklenmekte” diyen Taçoy, “Bu fiyat maksimumda 400 Dolar’dan 600 Dolar’a kadar çıkabilir. Akaryakıttaki bu pahalılığının enerji faaliyetlerine yüzde 25’lik bir zamla yansıyabilir. Bu yansıma olursa, TÜFE’nin yüzde 38 artacağını hesapladık. Şuan buna göre tedbirler üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“YA ZAM YA DA TEDBİR…”

Aldığı tedbiri, geçtiğimiz Salı günü Bakanlar Kurulu’na sözlü olarak sunduğunu, bu haftaki toplantıda da yazılı olarak sunacağını ifade eden Taçoy, “Bir karar vermek mecburiyetindeyiz; ya yüzde 25 zammın yılın ortasında gerçekleşmesini kabul göreceğiz ya da tedbirler alacağız. Bir dalga geliyor ve bu dalgayı ben görüyorum. Bu dalgaya kapılmamak için tedbir alıyorum” dedi.

Yüzde 25’lik zammın olmaması için çalıştığını ifade eden Taçoy, “Bu tedbiri Bakanlar Kurulu’nun da muhalefetin de kabul etmesi lazım. Benim aldığım tedbir uygulanırsa, tüm dünyada bu dalgalanma olurken, bizde yılsonuna kadar fiyat değişmez, 98 kuruşta kalır” dedi.

Taçoy, almayı planladığı tedbirin içeriğini, ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını da söyledi.