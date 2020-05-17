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Zahire rekoltesinde yüzde 50 kayıp var

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2019-2020 hasat sezonunun başladığı şu günlerde zahirede beklenen rekoltenin geçtiğimiz hasat yılına oranla yüzde 50 kayıpla hasat edileceğinin gözlemlendiği kaydedilen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği açıklamasında, hemen hemen ada genelinde dönüm başına olan verimde ciddi kayıp yaşandığı belirtildi

Zahire rekoltesinde yüzde 50 kayıp var

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hasat sezonu başladığı halde zahire fiyatlarının belirlenmemesi nedeniyle hükümeti eleştirdi ve bu yıl rekoltede yüzde 50 kayıp olduğu gözlemini paylaştı.

Çiftçiler Birliği'nden "Covid-19 değil siz, yangınlar değil siz, üreticinin geleceği değil, siyasetin geleceği" başlığıyla yapılan açıklamada, ülkede yaşanan yangınların tek sorumlusunun vatandaşlar değil hükümetler olduğu belirtildi.

Hükümetin zahire fiyatlarını belirlememesini eleştiren birlik, yangınların sebepleri konusunda hükümetin sadece izmarit ve cam şişelerinin arkasına saklanmaktan öteye gidemediği öne sürüldü.

2019-2020 hasat sezonunun başladığı şu günlerde zahirede beklenen rekoltenin geçtiğimiz hasat yılına oranla yüzde 50 kayıpla hasat edileceğinin gözlemlendiği kaydedilen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği açıklamasında, hemen hemen ada genelinde dönüm başına olan verimde ciddi kayıp yaşandığı belirtildi.

"Üreticinin ayakta kalıp var olabilmesi, için bir an önce zahire fiyat çalışmalarının sonuçlandırılarak belirlenmesi ulusal ekonomiye sahip çıkmak anlamını taşıyacağı gerçektir" denilen açıklamada, hükümetin üretime sahip çıkması istendi.

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