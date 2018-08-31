Zafer Bayramı’na ATAK’lı kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye ile birlikte ülkenin dört bir yanında törenler düzenlendi. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törenlerde ilk kez ATAK T129 Helikopterleri uçuş yaptı, izleyenleri coşturup gururlandırdı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlendi. Törenler, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'ndaki tebrik kabulüyle başladı. Kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde 09.30’daki törenle devam etti. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören ise saat 10.00’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, tören birliklerinin selamını, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile birlikte aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin üretimini üstlendiği ATAK T129 Helikopterleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün törende uçuş yaptı. ATAK Helikopterleri, TSK’nın havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2007 yılında hayata geçirildi. TSK’nın ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edildikten sonra milli aviyonik ve silah sistemleri eklenmesi ile ortaya çıkan ATAK; tasarımı, dayanıklılığı ve vurucu gücü ile etkili bir taarruz helikopteri olarak biliniyor.