Yüzde 11 oy yandı

Seçmenin kafasını karıştıran yeni seçim sistemi, birçok oyun yanmasına neden oldu. Seçimlerde geçersiz oy pusulası yüzde 11.7’yi buldu. Bu rakam seçim tarihinde bir ilk oldu. Öte yandan seçimlerin resmi sonuçlarına göre 190 bin 553 olan seçmen sayısından 125 bin 900 seçmen oy kullandı. Böylece 64 bin 653 seçmen oy kullanmadı, seçime katılanlardan yüzde 11’i ise karma oy kullanıldı

Karmakarışık yeni seçim sistemi, seçmene tam olarak anlatılamadı. Yanan oylarda rekor yaşandı. Seçimlerde geçersiz oy pusulasının yüzde 11.7 olduğu açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 7 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin sonuçlarını geç açıklamalarındaki nedenin, yanlış bilgi vermek istememeleri olduğunu, sonuçların tekrar tekrar kontrol edildiğini vurguladı.

Şefik, seçim sonuçlarıyla ilgili doğru bilginin YSK’nın açıkladıkları olduğunu da ifade etti.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik seçim sonuçlarını dün YSK’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Yaklaşık 48 saat sonra duyurulan resmi sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Şefik, “Özverili ve uzun bir süreç oldu. Uzun olmasının sebebi tekrar tekrar yapılan kontroller ve denetimlerdir. YSK neden bu kadar gecikti?’ diye eleştiri söz konusu. Yanlış bilgi vermek istemedik. Bizim için önemli olan gecikme değil, doğru bilgiyi sunmaktır” dedi.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik basın toplantısında seçime katılan siyasi partilerin yüzdelik olarak oy oranlarını “TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97” olarak açıkladı.

Partilerin ilçelerdeki milletvekili sayısını da duyuran Şefik, “Lefkoşa’da, TDP 1, UBP 6, DP 1, YDP 1, HP 3, CTP 4, Gazimağusa’da TDP 1, UBP 5, DP 1, YDP 1, HP 2, CTP 3, Girne’de, TDP 1, UBP 4, DP 1, HP 2, CTP 2, Güzelyurt’ta UBP 2, HP 1, CTP 1, İskele’de, UBP 3, HP 1, CTP 1, Lefke’de, UBP 1, CTP 1” açıklaması yaptı.

KARMA VE GEÇERSİZ OYLAR YÜZDE 11 CİVARINDA

Kullanılan karma ve geçersiz oylarla ilgili yüzdelik paylaşılabileceğini belirten Şefik, yüzde 11 civarında karma oy kullanıldığını, geçersiz oy pusulasının yüzde 11.7 olduğunu aktardı.

YSK’nın resmi sonuçları açıklamasından önce basında yer alan partilerin oy oranlarına ve milletvekili isimlerine değinen Şefik, şunları kaydetti:

“Her zaman kesin sonuçların YSK’dan çıkacağını söyledim. ‘YSK neden bu kadar gecikti?’ diye eleştiri de söz konusu. Süreci daha önce de izah ettim. Şimdi, yasa nasıl çalışır, nasıl hesap kitap yaparız konusuna girmeyeceğim. Ancak, şunu söylemek isterim geçmişte neticeler ilçelerden çıkardı. Her ilçe kendi işini yapar ve neticeleri açıklardı. Şimdi ilçelerdeki işlemler bittikten sonra bütün neticeler YKS’ya bildirildi. YKS bütün neticeleri birleştirdikten sonra her ilçe adayının ülke genelinde aldığı oyları topladı.

“DOĞRU NETİCE BİZİM SUNDUKLARIMIZ”

Özverili ve uzun bir süreç oldu. Uzun olmasının sebebi tekrar tekrar yapılan kontroller ve denetimlerdir. Yanlış bilgi vermek istemedik. Bizim için önemli olan gecikme değil, doğru bilgiyi sunmaktır. Basının sunduğu isimlerin nerden kaynaklandığını bilmiyorum ama netice farklıdır. Doğru netice bizim sunduklarımızdır.”

Şefik, “Aykırılık varsa, hatta ölüm bile varsa adayın ismi orada kalır. O parti herhangi bir olumsuzluğa uğramaz. Söz konusu aday geçerli oyları alsa bile aykırılık hüküm ifade eder ve bu aday seçilemez, sırada olan seçilir. Yıllardan beri bu uygulama var” şeklinde konuştu.

