Yürüyüşe binlerce katılım

Sendikal Platform’un düzenlediği Barış ve Demokrasi Yürüyüşü büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Aralıksız yağan yağmura rağmen genci yaşlısı binlerce kişi, medeni şekilde barış ve demokrasi mesajı verdi. Ellerinde şemsiyelerle, balonlarla rengarenk görüntüler oluşturan binlerce kişi, Dereboyu’ndan başlayarak meclis önüne kadar yürüdü ve iradesine sahip çıkıp “Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz” sloganları attı

Sendikal Platform tarafından, Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi ve Afrika gazetesinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Barış ve Demokrasi” yürüyüşü yapıldı.

Binlerce kişi, yağmur altında, Dereboyu’ndan başlayarak Cumhurbaşkanlığı önünden geçip Meclis önüne yürüdü. Saat 17.15 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren yürüyüşte binlerce kişi aralıksız devam eden yağmur altında yürüdü. Çok sayıda polis de yürüyüş sırasında görev yaptı.



“Barışa, Demokrasiye, Toplumsal Varlığımıza Sahip Çıkacağız” pankartı açılan yürüyüşte, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Bu memleket bizim biz yöneteceğiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Birlik, mücadele dayanışma”, “ Düşünce özgürlüğü engellenemez”, “Vur vur inlesin Erdoğan dinlesin” şeklinde sloganlar atıldı.



Saat 20.00’ye kadar sürmesi beklenen eyleme, yağmurun şiddetini artırarak devam ettirmesi ve jeneratör ve ses cihazlarının bozulması üzerine saat 18.30 sıralarında son verildi.Eylem sırasında, MDP binasında marşlar çalınırken; MDP binasındaki kişiler ile yürüyüşçüler arasında kısa süreli laf atmalar ve gerginlik de yaşandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bugün sokağa çıkan insanların yağmura rağmen barış demokrasi ve toplumsal varlığa sahip çıkma talebini yinelediklerini kaydetti.

Eylem, kardeşlik, saygı, hoşgörü gibi değerlerin karşısına konulmak istenen linç kültürü, şiddet, ayrımcılık, savaş ve faşizan yaklaşımları kabul etmeme mücadelesini ortaya koymak için meydanda toplandıklarını ifade etti.

Eylemin çağrısıyla, demokrasi şehitleri için saygı duruşunda da bulunuldu.







Dereboyu’ndan çekilen bu fotoğraf, kalabalığı gözler önüne serdi

Citroen kavşağı önünde toplanıldı





Eylemde balonlar taşındı

Yürüyüşe zeytin dallarıyla gelenler oldu

Vatandaşlar, yağmur altında sırılsıklam olmasına rağmen mitingdeydi