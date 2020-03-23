Yurtlarından çıkarılan öğrenciler limana yığıldı

Mağusa ve Güzelyurt’ta öğrenciler, kaldıkları KYK yurtlarından çıkarıldı. Uçak seferlerinin de durmasıyla birlikte Türkiye’ye dönmek için bir tek feribot seferi imkanı kalınca öğrenciler limana yığıldı

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun KKTC’de sağladığı Kredi Yurtlar Kurumu, okulların kapanması sonrası yurtlarda kalan öğrencilerin tümünden ailelerinin yanına dönmesini istedi.

Mağusa ve Güzelyurt bölgelerinden öğrenciler, kaldıkları KYK yurtlarından çıkmak zorunda kaldı.

Türkiye’ye dönmek için Girne Limanı’na giden öğrenciler limanda yoğunluk oluşturdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Yurtları hemen boşaltın ve adayı terk edin denilmiş öğrencilere. KYK yurtları. Çocuklar can havli ile limana yığılmış. Olası fırsatçılığa karşı Ekonomi Bakanlığı Ticaret Dairesi de takipte” şeklinde açıklamada bulundu.

Atakan, mağdur olan öğrenciler için feribot seferi ayarlandığını kaydetti.

Öğrenciler, sosyal medya ağlarında paylaşımlarda bulunarak seslerini duyurmaya çalıştı. KKTC ODTÜ’de eğitim gören Doğa Özgüvendik, facebook’ta çağrıda bulunarak “Biz Güzelyurt’ta Refika Öğretmen Kız Yurdu’nda kalıyoruz, 80’den fazla öğrenciyiz. Uçuşlarımız iptal edildi. 23 Mart itibariyle de yurdumuzun kapatılacağı söylenildi. 22 Mart’ta Mersin’e gemi ile gidebileceğimizi ancak seyahat ücretini bilmediklerini de söylediler. Hepimizin maddi gücü buna uygun değil. Şu anda ne evimize dönebiliyoruz, ne de burada kalabiliyoruz” diye paylaşımda bulundu.