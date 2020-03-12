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Yurt dışından gelen iki doktora yapılan testler negatif

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Yurt dışından gelen iki doktora yapılan testler negatif

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, son günlerde çeşitli gazete ve sosyal medya ortamlarında haber yapılan 2 hekimin yurtdışına gidip döndüğü ve COVID 19 enfeksiyonu geçirdiklerine dair haberlerin olayın gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu hekimlerin yurtdışından döndükten sonra Sağlık Bakanlığı’na ulaşarak COVID 19 tetkiklerini yaptırdıklarını ve sonuçlarının negatif çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini bildirdi.

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