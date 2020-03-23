Yüreklere su serpildi

LTB ile yardım dağıtan ve anne babası pozitif çıkan kızın test sonuçları negatif çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri ile birlikte yardım dağıtan ancak ailesinin Koronavirüs pozitif çıkmasının ardından tartışmaların odağında kalan genç kıza yapılan test negatif çıktı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, 20 kişiye yapılan testlerin sonucunda 1 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

Pilli tespit edilen son vaka ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 40’a yükseldiğini söyledi.