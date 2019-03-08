Yürekler yandı

Ziyamet yakınlarındaki trafik kazasında, eşi ve çocuklarının yaralandığı haberini alan 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, onları görmek için hastaneye giderken aracıyla karşı şeride geçti ve başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada Talay ile karşı araçta bulunan 53 yaşındaki Elif Demir yaşamını yitirdi

Ülke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde tarifsiz bir acı yaşadı, iki kadın trafiğe kurban gitti.

İskele-Karpaz anayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında acı üstüne acı yaşandı, 53 yaşındaki Elif Demir ve 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay feci şekilde yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yüreklere ateş düşüren trafik kazasının ardından ise tam bir dram çıktı.

Ziyamet köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, eşi ve çocuklarının yaralandığı haberini alan Asiye Çınar Talay, onları görmek için hastaneye giderken yolda trafik kazası geçirerek hayata veda etti.

Acı haberin ardından olay yerine gelen Talay ve Demir’in yakınları sinir krizi geçirdi. Aile yakınlarının feryatları, yürekleri dağladı.



İLK KAZA: 5’İ ÇOCUK 9 YARALI

İlk kaza Ziyamet köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bu kazada iki araç çarpıştı, 5’i çocuk 9 kişi yaralandı.

EP 748 plakalı aracı kullanan 32 yaşındaki Mustafa İldiz, dikkatsizlik sonucunda yolun sağına geçerek karşı istikamette gelmekte olan 37 yaşındaki Ertan Talay yönetimindeki MD 112 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Mustafa İldiz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Derya Ateş, 42 yaşındaki Döne Ateş, 13 yaşındaki Hasan İldiz, 3 yaşındaki Metin Efe İldiz, 5 yaşındaki Enes İldiz ve 37 yaşındaki Ertan Talay ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 2.5 yaşındaki Tanem Talay ve 11 yaşındaki Cengiz Talay yaralandı.

İKİNCİ KAZA

Bu kazadan sonra yaralı eşi Ertan Talay’ın ambulans ile Mağusa Hastanesi’ne götürüldüğü sırada olay yerine gelen ve ambulansı takip eden eşi 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay ise, yolun sağına geçerek karşıdan gelen araç ile çarpıştı ve hayatını kaybetti.



Bu kaza saat 15:20 sıralarında, Pamuklu – Kumyalı Anayolu 5-6 km’leri arasında yaşandı.

31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, yönetimindeki MF 883 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 54 yaşındaki Ali Demir yönetimindeki DP 473 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu MF 883 plakalı araç sürücüsü Asiye Çınar Talay ve DP 473 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Elif Demir olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan DP 473 plakalı araç sürücüsü Ali Demir ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Ali Polat kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Demir ve Talay’ın dün hayatını kaybetmesiyle bu yılın ilk 3 ayında trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 5’e yükseldi.