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Yürekler parçalandı

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Gönyeli, 16 yaşındaki Ada için ağladı. Lösemi hastalığından kurtulamayarak yaşama veda eden Ada Gökçe’nin cenazesinde yürekler parçalandı

Yürekler parçalandı
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Gönyeli, çocuk yaşta hayata veda eden Ada Gökçe için yasta…

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından Murat Gökçe ve Gülizar Gökçe çiftinin oğlu 16 yaşındaki Ada Gökçe, tutulduğu lösemi hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Ada Gökçe’nin zamansız kaybı Gökçe ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Gökçe’nin bir de ikiz erkek kardeşi bulunuyordu.

Ada’nın cenazesi dün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip Gönyeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

16 yaşında hayata veda eden Ada Gökçe’ye bir buçuk yıl önce lösemi teşhisi konmuştu. Son üç aydır İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Gökçe’ye bir hafta önce ilik nakli yapılmıştı.

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