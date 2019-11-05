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Yürekler dağlandı

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu, feryatlar yürekleri parçaladı

Yürekler dağlandı
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ülkeyi yasa boğan kazada hayatını kaybeden çift için dün Güzelyurt Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz için resmi tören yapıldı. Polis memuru Devrim Yılmaz’ın bayrağa sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda taşınarak törenin yapılacağı alana getirildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu, feryatlar yürekleri parçaladı. Özellikle anne ve babalarını kaybeden Yılmaz çiftinin 16 ve 18 yaşlarındaki iki kızını teselli etmek mümkün olmadı.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da katıldı.

Törenin ardından Yılmaz çifti Yuvacık mezarlığına yan yana defnedildi.


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