Yürekler ağza geldi

Alevkayası’nda dün çıkan yangın ve yangın esnasında meydana gelen patlamalar büyük korku yarattı

Alevkayası’nda dün yangın çıktı. Saat 13:30 sıralarında, Değirmenlik - Alevkayası yolunun güney kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye, orman dairesi ve sivil savunma ekipleri tarafından dört saat süren yoğun uğraşlar sonucunda söndürülebildi.

Alevkayası'nda yangının devam ettiği alanda üç patlama oldu. Elde edilen bilgiye göre; patlamaların askere ait patlamamış mühimmatların neden olduğu şüpheleniliyor.

LEFKOŞA’DA YANGIN…5 DÖNÜM BİÇİLMEMİŞ ARPA YANDI

Öte yangın havaların ısınmasıyla yangınlar da arttı.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana gelen yangında, 5 dönüm biçilmemiş arpa yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

HAPOLAT SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN

Öte yandan önceki gün saat 15.30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, 53 yaşındaki isminin baş harfleri M.Ö. olan kişi, tedbirsizliği ve ihmalkarlığı sonucu iş yerinde spiral makinesi ile demir kestiği esnada makineden çıkan kıvılcımların iş yeri yanında bulunan dere yatağı içerisindeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üç dönümlük alan içerisinde bulunan kamışlık ve kuru ot tamamen, Fethi Gamsızoğlu’na ait çinkodan mamul ağıl ise kısmen yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

ESENTEPE’DE ÇIKAN YANGINDA 25 ZEYTİN VE 1 ÇAM AĞACI YANDI

Önceki gün Esentepe’de çıkan yangında ise, Durali Polat Ateş’e ait dört dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile 25 zeytin ve 1 çam ağacı tamamen yandı.

Polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülen yangın, 41 yaşındaki isminin baş harfleri C.H.’nin, gerekli emniyet tedbiri almaksızın tasarrufunda bulunan spiral makinesi ile demir kesimi yaptığı sırada makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktı.