Yüreğimiz yandı

Tepebaşı'da yangın felaketi yaşandı. Yangın dün gece geç saatlerde ancak kontrol altına alındı. Yangın sonucu binlerce hektarlık yeşil alan kül oldu

Tepebaşı'nın (Yorgoz) güney kısmında dün saat 11.45 sıralarında çıkan orman yangını felaket yaşattı. Yangın dün gece geç saatlerde ancak kontrol altına alındı. Yangın sonucu binlerce hektarlık yeşil alan kül oldu.

Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına, İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel, belediyelere ait tankerler yanında belde halkı da traktörler ve iş makineleri ile müdahale etti.

Ayrıca Türkiye’den 3 helikopter, Rum tarafından ise BM aracılığıyla 2 hava aracı dönüşümlü olarak yangına havadan müdahale etti.

Yangın, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü sınırında durduruldu. Her ihtimale karşı ODTÜ Kampüsü içerisindeki lojmanlarda ve yurtlarda kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

KALKANLI YAŞAM EVİ BOŞALTILDI

Tepebaşı-Kalkanlı’da çıkan yangın nedeniyle Yaşam Evi de tahliye edildi. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Yaşam Evi’nin 73 sakinin dumandan etkilenmemesi için tahliye edildiğini belirtti. Dr. Soydan, Yaşam Evi’nin 4 sakinin ailelerinin yanına, 24’ünün Cengiz Topel Hastanesi’ne diğerlerinin ise Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Barış Ruh ve Sinir Hastanesi'nin pandemi için ayrılmış bölümüne götürüldüğünü de açıkladı.

AKINCI GÜNEY’DEN YARDIM İSTEDİ

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’ta dün çıkan büyük yangının söndürülmesi için yardımda bulunduğunu belirtti.

Kusios, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebi üzerine yangının söndürülmesi için yardım sağlandığını belirtti.

DÖRT BİR YANDA YANGIN

Gönendere Şehitliğinin güneyinde dün saat 11:30 sırlarında çıkan yangın geniş bir alana doğru yayıldı.

Polisten yapılan açıklamada, saat 11.30 sıralarında, Gönendere şehitliğinin güney kısmında yol kenarında başlayan yangının geniş bir alana doğru yayıldığı, yangına itfaiye ve çevre halkının iş makineleri ile müdahale ettiği bildirildi.Gazimağusa’da İkibuçuk Mil bölgesinde “çöplük yolu” olarak bilinen yol civarında çıkan yangında 180 civarında ağaç zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün, “çöplük yolunda” tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında İlkay Gilanlıoğlu’na ait 2 ceviz ağacı, 160 adet badem ağacı kısmen, bin 500 metre civarında sulama borusu ise tamamen yandı; İzzet Gilanlıoğlu’na ait 10 adet zeytin, 6 asma, 1 nar, 2 incir ve 1 badem ağacı kısmen zarar gördü, 20 adet sulama borusu tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AVTEPE’DE YANGIN…

Avtepede ise, Medoş Lalesi bölgesinde tarla içerisinde çıkan yangında, 5 harnup, 2 zeytin, bazı sulama ve elektrik malzemeleri yandı. Yangının muhtemelen sulama için çalıştırılmış jeneratörün egzozundan çıkan kıvılcımların tarla içerisindeki otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirtildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

BÜYÜKKONUK – YEDİKONUK ANAYOLUNDA YANGIN…

Büyükkonuk-Yedikonuk anayolu civarında çıkan yangında ise, Salih Kavunoğlu'na ait üç buçuk dönüm tarla içerisindeki biçilmemiş arpa tamamen yandı. Çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Serdarlı ve Koruçam’da da yangın çıktı.

Gönendere - Pınarlı arasında saat 11.30 sıralarında başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönendere - Pınarlı köyleri arasında çıkan yangında ilk tespitlere göre, yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve çok sayıda zeytin ağacı yandı.

SERDARLI’DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Serdarlı’da ise saat 12.30 sıralarında, köyün güney kısmında yol kenarında başlayan yangında ise, 8 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve zeytin ağaçları yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KORUÇAM’DA YANGIN…

Öte yandan öğle saatlerinde Koruçam köyü girişindeki arazide meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, harnup ağaçları ile arpa ekili bulunan arazide ilerliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.







