Yunanistan cehennem gibi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. Sahil kasabası Mati, cehennemi yaşadı. Evlerinde veya arabalarında mahsur kalan köylüler diri diri yandı. En az 74 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 157 kişi de yaralandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı saran alevler, en az 74 kişinin ölümüne yol açtı, 157 kişi de yaralandı.

Önceki gün öğleden sonra Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangın, akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yüzlerce itfaiyeci ve askerin durduramadığı alevler, yerleşim yerlerine ulaştı.

Onlarca ev ve araç kül olurken, ölü sayısı 74 olarak açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin çoğu, sahil kasabası Mati'den. Atina'nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki Mati, cehennemi yaşadı.

Yerel kaynaklar, evlerinde veya arabalarında mahsur kalan köylülerin diri diri yandığını bildiriyor.

Yaralı sayısı ise 105'den fazla. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 yaralının durumu ağır.

Yetkililer, binlerce insana evlerinden ayrılıp bölgeyi terk etmesi için emir verdi. Sahil kasabalarında mahsur kalanlar ise, botlarla tahliye edilebildi.

Bölgede hava sıcaklıkları 40 derece civarında seyrederken, rüzgar saatte 80 kilometre hızla esiyor.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, yangın nedeniyle Bosna Hersek ziyaretini yarıda kesip ülkesine döndü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitri Canakopoulos, boş evleri yağmalamak amacıyla kundakçıların yangını başlatmış olabileceğini söyledi. Yunan sözcü Canakopoulos, "Yangın Atina'nın dışında 3 bölgede, 15 noktada başladı" dedi.

Açıklamada, ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının olduğu bölgelerde elektrik, telefon ve internet bağlantılarının kesildiği belirtildi.

Atina'yı da kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken, Yunanistan Avrupa Birliği'nden yardım istedi. İlk etapta Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya yardım gönderdi.

Aleksis Çipras, "Yangınları kontrol altına alabilmek için insanoğlunun kapasitesindeki her şeyi yapacağız" dedi. Daha sonra da ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Yangından kaçanlar denizlere sığındı

Yüzlerce kişi, botlarla yangın bölgesinden uzaklaştırıldı