Yunan savaş gemisi pes etti

Doğu Akdeniz'de izleyici konumda olan ve geçtiğimiz ay Barbaros gemisini taciz eden Yunan savaş gemisi, hem yakıt, hem de barınma ikmal sorunu yaşamaya başlayınca bölgeden ayrıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalara devam ediyor.

Bölgede araştırmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, 18 Ekim'de Yunanistan'a ait bir firkateyn tarafından taciz edilmişti.

Taciz olayı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların hızla bölgeye hareket etmesiyle son bulmuştu. Yaşananlar üzerine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 firkateyn, 2 korvet ve 2 denizaltı Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi etrafında koruma çemberi oluşturdu.

ATİNA'DAN GEREKLİ YARDIM GELMEDİ

Yunan gemisi de, koruma çemberinin dışında izleyici konuma geçti. Bir müddet beklemede kalan Yunan firkateyni, Ankara'nın kararlı bir duruşu ile pes etti. Diplomatik kaynakların iddiasına göre; Yunan gemisi hem yakıt, hem de barınma ikmal sorunu yaşamaya başladı. Atina'dan gerekli yardımın gelmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, gemi bölgeden ayrıldı.

Kıbrıs'taki doğalgaz ve petrol arama krizi Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında da ele alındı. MGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz`deki hak ve menfaatleri son gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bölgedeki tek yanlı ve uluslararası hukuku çiğneme teşebbüsleri ile cepheleşme girişimlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamayacağı, uluslararası hukuka uygun ve meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

30 SAVAŞ GEMİSİ VAR

Doğu Akdeniz'de şu anda Türkiye, Rusya, ABD, İtalya, Fransa'ya ait yaklaşık 30 savaş gemisi bulunuyor.