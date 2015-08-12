banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Yunan mahkemesi hellim üreten sirkete ceza verdi

banner27

Selanik Mahkemesi’nin, “halloumi” adı altında hellim üreten bir Yunan şirketine, 10 bin Euro para cezası verdiği ve bundan böyle “halloumi” adı altında üretim, dağıtım, satış, reklam veya Yunan...

Yunan mahkemesi hellim üreten sirkete ceza verdi
banner137
Selanik Mahkemesi’nin, “halloumi” adı altında hellim üreten bir Yunan şirketine, 10 bin Euro para cezası verdiği ve bundan böyle “halloumi” adı altında üretim, dağıtım, satış, reklam veya Yunan piyasasına ithal veya ihraç yapmasını yasakladığı bildirildi.

 

Fileleftheros gazetesi, Selanik Mahkemesi’nin “Filotas Belas ve Oğulları A.Ş.” adlı şirketin, şu anda “Menşe Korumalı Ürün” olarak tescil ettirilmesi için çaba gösterilen hellimi, izinsiz şekilde üretip piyasaya dağıtması nedeniyle para cezasına mahkum ettiğini ve böylelikle, Yunanistan’da “halloumi” (hellim) ismi kullanılarak üretim yapılmasının yasaklandığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu’nu nezdinde girişim yaparak, hellimin Çin piyasasında yer alması için çalıştığı ve komisyonun, ilgili ödeneği yılsonuna kadar onaylanmasının beklendiğini kaydetti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.