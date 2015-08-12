Yunan mahkemesi hellim üreten sirkete ceza verdi

Selanik Mahkemesi’nin, “halloumi” adı altında hellim üreten bir Yunan şirketine, 10 bin Euro para cezası verdiği ve bundan böyle “halloumi” adı altında üretim, dağıtım, satış, reklam veya Yunan piyasasına ithal veya ihraç yapmasını yasakladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Selanik Mahkemesi’nin “Filotas Belas ve Oğulları A.Ş.” adlı şirketin, şu anda “Menşe Korumalı Ürün” olarak tescil ettirilmesi için çaba gösterilen hellimi, izinsiz şekilde üretip piyasaya dağıtması nedeniyle para cezasına mahkum ettiğini ve böylelikle, Yunanistan’da “halloumi” (hellim) ismi kullanılarak üretim yapılmasının yasaklandığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu’nu nezdinde girişim yaparak, hellimin Çin piyasasında yer alması için çalıştığı ve komisyonun, ilgili ödeneği yılsonuna kadar onaylanmasının beklendiğini kaydetti.