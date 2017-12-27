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Yüksek seçim Kurulu'ndan seçmenlere uyarı

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Yüksek seçim Kurulu'ndan seçmenlere uyarı
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 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde seçmenlerin nerede oy kullanacaklarını “ysk.mahkemeler.net” ve “www.mahkemeler.net” adresli resmi web sitelerinden kimlik numaralarını girmek suretiyle öğrenebileceklerini yineleyerek, bunlar dışındaki sitelerden sorgulanmaması gerektiğini duyurdu.
YSK’dan yayımlanan 21 numaralı duyuruda, bazı yayın organlarının web sitelerinde vatandaşların oy kullanma yeri bilgilerini sorgulaması için link açtıklarının YSK’nın bilgisine geldiği kaydedilerek, seçmenlerin YSK’nın resmi siteleri dışında, hiçbir kaynaktan, oy kullanacağı sandık numarası ve sandık yerini sorgulamaması gerektiği, aksi takdirde eksik veya hatalı bilgi edinip mağdur olabilecekleri uyarısı yapıldı.

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